هند به یک قدرت جهانی بدل شده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، خاطرنشان کرد که هند، تحت رهبری «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر این کشور به وضوح نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان آن را مستعمره خطاب کرد و «مردم هند حق دارند به رهبر خود افتخار کنند.»

پوتین به ایندیا تودی گفت: «به نظر من هند و تمام جهان متوجه شده‌اند که نمی‌توان با هند مانند قبل از استقلال ۷۷ سال پیش صحبت کرد.»

وی تأکید کرد که «هند به یک قدرت جدی تبدیل شده است.»

پوتین تأکید کرد که «نخست‌وزیر هند مودی کسی نیست که بر سر منافع کشورش مصالحه کند.» وی افزود: «این واضح است، او مواضع بسیار محکم و روشنی دارد و صرفاً برای محافظت از منافع مشروع کشورش تلاش می‌کند. مردم هند حق دارند به رهبر خود افتخار کنند.»

