بحران با کره شمالی باید راه‌حلی پیدا کند

بحران با کره شمالی باید راه‌حلی پیدا کند
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که ‌کره شمالی در حال حاضر شش شهروند این کشور، از جمله سه فراری کره شمالی، را به اتهامات مربوط به جاسوسی و سایر جرائم در بازداشت دارد.

دفتر ریاست جمهوری توضیح داد که دولت در تلاش است تا با تلاش برای از سرگیری گفت‌وگو بین دو کره در اسرع وقت و بر اساس اجماع ملی گسترده، به موضوع کره جنوبی‌هایی که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بازداشت شده‌اند، رسیدگی کند.

وی افزود که رنج مردم به دلیل تفرقه ادامه دارد و با توجه به توقف طولانی مدت گفت‌وگو و تبادل نظر بین دو کره، نیاز به یافتن راه‌حلی برای این موضوع ضروری شده است.

 

