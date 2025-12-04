خبرگزاری کار ایران
اختلاف در «چارچوب هماهنگی» عراق؛ السودانی بر دوره دوم نخست‌وزیری اصرار می‌کند

اختلافات درون «چارچوب هماهنگی»، شامل اکثر احزاب و جریان‌های شیعی عراق، بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید تشدید شده است. محمد شیاع السودانی بر ادامه حضور خود در این پست تأکید دارد، در حالی که نوری المالکی نیز خود را گزینه‌ای قدرتمند برای هدایت دولت معرفی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در جریان مذاکرات تشکیل دولت جدید عراق، تنش‌ها در «چارچوب هماهنگی» بر سر نامزد نخست‌وزیری افزایش یافته است. منابع نزدیک به این گروه اعلام کرده‌اند که جلسه اخیر با حضور محمد شیاع السودانی، که دوره نخست‌وزیری‌اش رو به اتمام است، «بحث‌های شدیدی» درباره گزینه‌های مطرح‌شده برای پست نخست‌وزیری داشته است، هرچند کمیته‌ای ویژه برای رسیدن به توافق تشکیل شده بود.

ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی بر ادامه حضور او در نخست‌وزیری تأکید دارد و موفقیت‌های وی در هدایت دولت و نقش برجسته ائتلافش در چارچوب هماهنگی را دلیل این موضع اعلام کرده است. در مقابل، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی خود را بهترین گزینه معرفی می‌کند و معتقد است تجربه طولانی او در مدیریت کشور و پرونده‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، او را شایسته تشکیل دولتی قدرتمند در این مرحله حساس می‌کند.

تحلیلگران سیاسی می‌گویند گروه‌های مقاومت اعتماد بیشتری به نوری المالکی دارند، موضوعی که می‌تواند در مذاکرات درباره ادغام یا خلع سلاح این گروه‌ها به نفع او باشد. در مقابل، محمد شیاع السودانی معتقد است موفقیت در این زمینه نیازمند حمایت «ائتلاف بین‌المللی» و کنترل کامل دولت بر سلاح است.

در عین حال، چارچوب هماهنگی در حال بررسی مواضع جریان‌های سنی و کرد نسبت به نامزدهای مطرح شده برای نخست‌وزیری است. منابع نزدیک به گروه‌های شیعی می‌گویند در صورت ادامه اختلافات داخلی، احتمال مطرح شدن نامزدهای جدید وجود دارد. علاوه بر این، تأخیر احتمالی کمیسیون عالی انتخابات در تأیید نهایی نتایج می‌تواند روند تشکیل دولت جدید را تحت تأثیر قرار دهد و آن را پیچیده‌تر کند.

یک منبع نزدیک به السودانی اعلام کرده است که تاکنون حدود ۲۰ گزینه به‌عنوان کاندیدای نخست‌وزیری مطرح شده‌اند، اما هیچ‌یک به مرحله نهایی یا معرفی رسمی نرسیده‌اند و بحث‌ها همچنان ادامه دارد.

 

