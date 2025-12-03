خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقرار نسخه شبییه‌سازی‌شده پهپاد «شاهد ۱۳۶» توسط آمریکا در خاورمیانه

استقرار نسخه شبییه‌سازی‌شده پهپاد «شاهد ۱۳۶» توسط آمریکا در خاورمیانه
کد خبر : 1722704
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داد که یک یگان تازه‌مستقرشده پهپادی ارتش آمریکا در خاورمیانه، بر پایه مهندسی معکوس پهپاد «شاهد ۱۳۶» ساخت ایران طراحی و ساخته شده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داد که یک یگان تازه‌مستقرشده پهپادی ارتش آمریکا در خاورمیانه، بر پایه مهندسی معکوس پهپاد «شاهد ۱۳۶» ساخت ایران طراحی و ساخته شده است.

در این گزارش آمده است: «این اقدام که برای صنعت دفاعی آمریکا غیرمعمول به شمار می‌رود، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای تولید توان تهاجمی کم‌هزینه در برابر سامانه‌هایی است که ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن به‌کار می‌گیرند».

این پهپاد جدید که «اف‌ال‌ام ۱۳۶» نام‌گذاری شده و توسط شرکت مستقر در ایالت آریزونا تولید شده است، اکنون تحت فرماندهی گروه تازه‌تأسیس «نیروی ویژه عقرب» در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا فعالیت می‌کند.

فرماندهی مرکزی آمریکا استقرار این پهپادها را تأیید کرده اما مکان دقیق آنها را اعلام نکرده و تنها اشاره کرده است که این سامانه‌ها تحت عنوان «لوکاس» (سامانه تهاجمی بی‌سرنشین کم‌هزینه) عملیاتی شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی