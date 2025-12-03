استقرار نسخه شبییهسازیشده پهپاد «شاهد ۱۳۶» توسط آمریکا در خاورمیانه
روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داد که یک یگان تازهمستقرشده پهپادی ارتش آمریکا در خاورمیانه، بر پایه مهندسی معکوس پهپاد «شاهد ۱۳۶» ساخت ایران طراحی و ساخته شده است.
در این گزارش آمده است: «این اقدام که برای صنعت دفاعی آمریکا غیرمعمول به شمار میرود، نشاندهنده تلاش واشنگتن برای تولید توان تهاجمی کمهزینه در برابر سامانههایی است که ایران و گروههای همپیمان آن بهکار میگیرند».
این پهپاد جدید که «افالام ۱۳۶» نامگذاری شده و توسط شرکت مستقر در ایالت آریزونا تولید شده است، اکنون تحت فرماندهی گروه تازهتأسیس «نیروی ویژه عقرب» در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا فعالیت میکند.
فرماندهی مرکزی آمریکا استقرار این پهپادها را تأیید کرده اما مکان دقیق آنها را اعلام نکرده و تنها اشاره کرده است که این سامانهها تحت عنوان «لوکاس» (سامانه تهاجمی بیسرنشین کمهزینه) عملیاتی شدهاند.