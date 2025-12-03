خبرگزاری کار ایران
انصارالله ۹ خدمه فیلیپینی کشتی «اترنیتی سی» را آزاد کرد

انصارالله یمن امروز -چهارشنبه- ۹ ملوان فیلیپینی که از زمان توقیف کشتی «اترنیتی سی» در ماه جولای گذشته در دریای سرخ، تحت بازداشت بودند را آزاد کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، انصارالله یمن امروز -چهارشنبه- ۹ ملوان فیلیپینی که از زمان توقیف کشتی «اترنیتی سی» در ماه جولای گذشته در دریای سرخ، تحت بازداشت بودند را آزاد کردند.

آزادی این ملوانان فیلیپینی با وساطت عمان انجام شد و این  افراد پس از تحویل در صنعاء، با یک پرواز به مسقط منتقل شدند.

 کشتی اترنیتی سی، تابستان گذشته به‌دلیل نقض تصمیم یمن مبنی بر ممنوعیت ورود به بنادر رژیم اسرائیل، هدف قرار گرفت و توقیف شده بود.

مقام‌های عمان هنوز به‌طور رسمی درباره آزادی ملوانان اظهارنظر نکرده‌اند، اما بنا بر داده‌های رهگیری هوایی که خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر کرده، یک فروند هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی عمان امروز در فرودگاه صنعاء فرود آمده است.

فیلیپین روز گذشته اعلام کرده بود که انتظار دارد ملوانان بازداشت‌شده آزاد شوند.

 

انتهای پیام/
