مدودف:
آمریکا همچنان مهمترین رقیب ژئوپلیتیک روسیه است
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دیمیتری مدودف» رئیس حزب «روسیه واحد» و معاون رئیس شورای امنیت روسیه، آمریکا را «رقیب ژئوپلیتیک اصلی» کشورش توصیف کرد.
مدودف در سخنرانی خود در مراسم اعطای جوایز «حقوقدان سال» گفت: «شمار متخصصان حقوقی و قضایی فعال در روسیه، نسبت به جمعیت کشور، با تعداد متخصصان مشابه در ایالات متحده برابری میکند».
اوی افزود: «این موضوع بیانگر وضعیت کلی نظام حقوقی کشورمان است، هرچند آمریکا همچنان مهمترین رقیب ژئوپلیتیک ما محسوب میشود».
جایزه «حقوقدان سال» بالاترین نشان حقوقی در روسیه است که بر اساس فرمان ریاستجمهوری شماره ۱۱۲۹ در تاریخ هشتم اکتبر ۲۰۰۹ با عنوان «اعطای عالیترین نشان حقوقی کشور» ایجاد شد. این جایزه هر سال سوم دسامبر، همزمان با «روز وکلا و حقوقدانان» در روسیه اهدا میشود.