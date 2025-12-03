اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۷ خرید گاز از روسیه را متوقف میکند
اتحادیه اروپا با پایان دادن به خرید گاز روسیه تا سال ۲۰۲۷ موافقت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا برای پایان دادن به خرید گاز روسیه تا نوامبر سال ۲۰۲۷ توافق کرد.
توافق موقت میان شورای اروپا، گروه ۲۷ دولت کشورهای عضو این گروه و پارلمان اروپا امروز -چهارشنبه- اعلام شد.
اگرچه مهلت تعیین شده دیرتر از مهلت مورد نظر پارلمان و برخی از کشورهای عضو است، اما این توافق تلاشها برای پایان دادن به تمام واردات انرژی به این بلوک از روسیه را که همچنان بودجه حیاتی برای تامین جنگ مسکو علیه اوکراین را فراهم میکند، پیش میبرد.