به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، رئیس‌جمهور اوکراین از سفر مذاکره‌کننده ارشد این کشور به آمریکا خبر داد.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «مذاکره‌کننده ارشد ما امروز در بروکسل با مشاوران امنیت ملی رهبران اروپایی برای صلح دیدار خواهد کرد.»

زلنسکی گفت: «امروز در مورد نقش ضروری اروپا در معماری امنیتی هرگونه توافق آینده بحث خواهیم کرد.»

زلنسکی افزود: «پس از جلسه بروکسل، جلسه‌ای با نمایندگان ترامپ در ایالات متحده ترتیب خواهیم داد.»

