زلنسکی:

مذاکره‌کنندگان اوکراینی به آمریکا می‌روند

مذاکره‌کنندگان اوکراینی به آمریکا می‌روند
رئیس‌جمهور اوکراین از سفر مذاکره‌کننده ارشد این کشور به آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، رئیس‌جمهور اوکراین از  سفر مذاکره‌کننده ارشد این کشور به آمریکا خبر داد. 

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «مذاکره‌کننده ارشد ما امروز در بروکسل با مشاوران امنیت ملی رهبران اروپایی برای صلح دیدار خواهد کرد.»

زلنسکی گفت: «امروز در مورد نقش ضروری اروپا در معماری امنیتی هرگونه توافق آینده بحث خواهیم کرد.»

زلنسکی افزود: «پس از جلسه بروکسل، جلسه‌ای با نمایندگان ترامپ در ایالات متحده ترتیب خواهیم داد.»

