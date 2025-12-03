زلنسکی:
مذاکرهکنندگان اوکراینی به آمریکا میروند
رئیسجمهور اوکراین از سفر مذاکرهکننده ارشد این کشور به آمریکا خبر داد.
«ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین گفت: «مذاکرهکننده ارشد ما امروز در بروکسل با مشاوران امنیت ملی رهبران اروپایی برای صلح دیدار خواهد کرد.»
زلنسکی گفت: «امروز در مورد نقش ضروری اروپا در معماری امنیتی هرگونه توافق آینده بحث خواهیم کرد.»
زلنسکی افزود: «پس از جلسه بروکسل، جلسهای با نمایندگان ترامپ در ایالات متحده ترتیب خواهیم داد.»