ناتو به خرید سلاح برای اوکراین ادامه می‌دهد

کد خبر : 1722474
دبیرکل ناتو گفت که این ائتلاف علی‌رغم تلاش‌های ایالات متحده برای صلح به خرید سلاح برای اوکراین ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، امروز -چهارشنبه- گفت که این ائتلاف علی‌رغم تلاش‌های صلح ایالات متحده، به خرید سلاح برای اوکراین ادامه خواهد داد.

روته در نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی  گفت: «ناتو از تلاش‌های مداوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای پایان دادن به درگیری در اوکراین استقبال می‌کند».

وی افزود: «در عین حال، تسریع در کمک به ابتکار فهرست الزامات اولویت‌دار اوکراین و تحویل فوری تجهیزات لازم به اوکراین ضروری است».

ایالات متحده در ماه نوامبر طرح صلح جدیدی برای اوکراین ارائه کرد. رسانه‌ها گزارش دادند که پیش‌نویس اولیه ۲۸ ماده‌ای پس از دیدار مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی در ژنو برای مذاکره در ۲۳ نوامبر، به ۱۹ ماده اصلاح شد.

 

 

