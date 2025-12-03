خبرگزاری کار ایران
وزیرجنگ ایالات متحده:

تمایل دارم یک میهمانی شام صلح با حضور پوتین، ترامپ و زلنسکی برگزار کنم

وزیرجنگ ایالات متحده نسبت به برگزاری یک میهمانی شام صلح با حضور روسای جمهور روسیه، آمریکا و اوکراین ابراز تمایل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «پیت هگست»، وزیر جنگ ایالات متحده، در گفت‌وگویی، تمایل خود را برای میزبانی یک شام صلح با حضور «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورآمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، ابراز کرد.

هنگامی‌که خبرنگار از وزیر جنگ ایالات متحده پرسید که کدام 3 نفر را برای شام دعوت کند، وی پاسخ داد: «در حال حاضر، فکر می‌کنم رئیس جمهور ترامپ، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و زلنسکی باشند».

هگست بابیان اینکه خواهیم دید چه خواهد شد افزود: «این میهمانی شامی برای صلح خواهد بود».

 

 

