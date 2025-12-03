مقام روس:
نشست پوتین-مودی پروژههای همکاری دفاعی مشترک را آغاز میکند
مقام روس گفت که دیدار میان رهبران روسیه و هند دئوره جدید از همکاری دفاعی میان دو کشور را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری شوگایف»، مدیر بخش همکاری نظامی-فنی سرویس فدرال روسیه در مصاحبه با تاس گفت که نشست آتی میان روسیه و هند در دهلی نو آغازی بر توسعه پروژه های نظامی-فنی میان دو کشور خواهد بود.
این مقام روس اظهار داشت: «هر دیدار میان رهبران روسیه و هند توسعه دوره جدید از همکاری را آغاز میکند، اطمینان دارم که سفر آتی از این قاعده مستثنی نخواهد بود».
«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۴ و ۵ دسامبر به هند سفر میکند. دهلی نو میزبان بیستوسومین نشست روسیه-هند خواهد بود.