مقام روس:

نشست پوتین-مودی پروژه‌های همکاری دفاعی مشترک را آغاز می‌کند

مقام روس گفت که دیدار میان رهبران روسیه و هند دئوره جدید از همکاری دفاعی میان دو کشور را آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری شوگایف»، مدیر بخش همکاری نظامی-فنی سرویس فدرال روسیه در مصاحبه با تاس گفت که نشست آتی میان روسیه و هند در دهلی نو آغازی بر توسعه پروژه های نظامی-فنی میان دو کشور خواهد بود.

این مقام روس اظهار داشت: «هر دیدار میان رهبران روسیه و هند توسعه دوره جدید از همکاری را آغاز می‌کند، اطمینان دارم که سفر آتی از این قاعده مستثنی نخواهد بود».

«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۴ و ۵ دسامبر به هند سفر می‌کند. دهلی نو میزبان بیست‎‌و‌سومین نشست روسیه-هند خواهد بود.

