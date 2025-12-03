الانباء مدعی شد:
تلاش مصر و عربستان برای جلوگیری از درگیری احتمالی ایران و رژیم صهیونیستی
یک روزنامه کویتی عربستان به نقل از منابع خود گزارش داد که سعودی و مصر در تلاش هستند تا تشدید بیشتر تنشها در منطقه توسط رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه کویتی «الانباء» به نقل ازمنابع گزارش داد که فشار آمریکا بر لبنان با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای محدود کردن سلاحها به دولت رو به افزایش است و توضیح دادند که یک اقدام سعودی و مصری برای جلوگیری از هرگونه تشدید احتمالی تنش در لبنان وجود دارد.
این منابع اظهار داشتند که ارتش لبنان سهم خود را انجام میدهد، اما مهمترین چیز تقویت آن با تجهیزات پیشرفته است.
منابع در گفتوگو با الانباء خاطر نشان کردند که جنگ جاری در لبنان با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی به برنامه خود برای ایجاد مناطق حائل در جنوب و کرانه باختری و همچنین در سوریه ادامه میدهد تا واقعیت جدیدی را ترسیم کند که از طریق آن میخواهد امنیت خود را حفظ کند، یک جنگ یک طرفه است.
این منابع همچنین مدعی شدند که نگرانیهای درمورد درگیری جدید میان ایران و رژیم صهیونیستی وجود دارد و عربستان، مصر و سایر قدرتهای منطقهای تلاش میکنند تا از آن جلوگیری کنند.