خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الانباء مدعی شد:

تلاش مصر و عربستان برای جلوگیری از درگیری احتمالی ایران و رژیم صهیونیستی

تلاش مصر و عربستان برای جلوگیری از درگیری احتمالی ایران و رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1722347
لینک کوتاه کپی شد.

یک روزنامه کویتی عربستان به نقل از منابع خود گزارش داد که سعودی و مصر در تلاش هستند تا تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه توسط رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه کویتی «الانباء»  به نقل ازمنابع گزارش داد که فشار آمریکا بر لبنان با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای محدود کردن سلاح‌ها به دولت رو به افزایش است و توضیح دادند که یک اقدام سعودی و مصری برای جلوگیری از هرگونه تشدید احتمالی تنش در لبنان وجود دارد.

این منابع اظهار داشتند که ارتش لبنان سهم خود را انجام می‌دهد، اما مهمترین چیز تقویت آن با تجهیزات پیشرفته است.

منابع در گفت‌وگو با الانباء خاطر نشان کردند که جنگ جاری در لبنان با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی به برنامه خود برای ایجاد مناطق حائل در جنوب و کرانه باختری و همچنین در سوریه ادامه می‌دهد تا واقعیت جدیدی را ترسیم کند که از طریق آن می‌خواهد امنیت خود را حفظ کند، یک جنگ یک طرفه است.

این منابع همچنین مدعی شدند که نگرانی‌های درمورد درگیری جدید میان ایران و رژیم صهیونیستی وجود دارد و عربستان، مصر و سایر قدرت‌های منطقه‌ای تلاش می‌کنند تا از آن جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی