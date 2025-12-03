رئیسجمهور کره جنوبی:
احساس میکنم باید از کره شمالی عذرخواهی کنم
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لی جائه میونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی، امروز -چهارشنبه- گفت که احساس وظیفه میکند از کره شمالی به خاطر دستورات سلف خود برای ارسال پهپادها و بروشورهای تبلیغاتی به آن سوی مرز عذرخواهی کند.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت یکمین سالگرد اعلام حکومت نظامی و دوره کوتاه هرج و مرج ملی توسط رئیس جمهور سابق این کشور گفت: «احساس میکنم باید عذرخواهی کنم، اما در بیان آن تردید دارم.»
وی افزود: «میترسم که اگر این کار را انجام دهم، ممکن است در نبردهای ایدئولوژیک یا برای متهم کردن من به طرفداری از کره شمالی استفاده شود.»