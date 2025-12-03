خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌جمهور کره جنوبی:

احساس می‌کنم باید از کره شمالی عذرخواهی کنم

احساس می‌کنم باید از کره شمالی عذرخواهی کنم
کد خبر : 1722266
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور کره جنوبی، امروز -چهارشنبه- گفت که احساس وظیفه می‌کند از کره شمالی به خاطر دستورات سلف خود برای ارسال پهپادها و بروشورهای تبلیغاتی به آن سوی مرز عذرخواهی کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، امروز -چهارشنبه- گفت که احساس وظیفه می‌کند از کره شمالی به خاطر دستورات سلف خود برای ارسال پهپادها و بروشورهای تبلیغاتی به آن سوی مرز عذرخواهی کند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت یکمین سالگرد اعلام حکومت نظامی و دوره کوتاه هرج و مرج ملی توسط رئیس جمهور سابق این کشور گفت: «احساس می‌کنم باید عذرخواهی کنم، اما در بیان آن تردید دارم.»

وی افزود: «می‌ترسم که اگر این کار را انجام دهم، ممکن است در نبردهای ایدئولوژیک یا برای متهم کردن من به طرفداری از کره شمالی استفاده شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی