به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، امروز -چهارشنبه- گفت که احساس وظیفه می‌کند از کره شمالی به خاطر دستورات سلف خود برای ارسال پهپادها و بروشورهای تبلیغاتی به آن سوی مرز عذرخواهی کند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت یکمین سالگرد اعلام حکومت نظامی و دوره کوتاه هرج و مرج ملی توسط رئیس جمهور سابق این کشور گفت: «احساس می‌کنم باید عذرخواهی کنم، اما در بیان آن تردید دارم.»

وی افزود: «می‌ترسم که اگر این کار را انجام دهم، ممکن است در نبردهای ایدئولوژیک یا برای متهم کردن من به طرفداری از کره شمالی استفاده شود.»

