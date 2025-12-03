ماکرون امروز راهی چین میشود
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه امروز -چهارشنبه- برای یک سفر رسمی سه روزه با تمرکز بر مذاکرات تجاری و دیپلماتیک راهی چین میشود.
دفتر ماکرون اعلام کرد که وی از دستور کار همکاری در امور اقتصادی و تجاری با هدف دستیابی به تعادلی که «رشد پایدار و مستحکمی را که به نفع همه است» تضمین کند، حمایت خواهد کرد.
فرانسه قصد دارد سرمایهگذاری بیشتری از شرکتهای چینی جذب کند و دسترسی به بازار را برای صادرات فرانسه تسهیل کند.
انتظار میرود در طول این سفر، مقامات هر دو کشور چندین توافقنامه در بخشهای انرژی، صنایع غذایی و هوانوردی امضا کنند.
دفتر ماکرون اعلام کرد که رئیسجمهور فرانسه متعهد به دفاع از «دسترسی منصفانه و متقابل به بازار» است.