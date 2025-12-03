تعلیق اعطای تابعیت آمریکا به مهاجران از ۱۹ کشور؛ ایران در فهرست محدودیتها
دولت آمریکا رسماً روند مهاجرت و اعطای شهروندی برای افرادی که از ۱۹ کشور وارد ایالات متحده شدهاند را متوقف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا رسماً روند مهاجرت و اعطای شهروندی برای افرادی که از ۱۹ کشور وارد آمریکا شدهاند را تعلیق کرد.
طبق گزارشها، این تعلیق شامل مهاجرانی هم میشود که پیش از این آزمونهای شهروندی را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند و همچنین افرادی که از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ به بعد وارد خاک آمریکا شدهاند.
بر اساس دستورالعملهای جدید، این تصمیم درباره تمام مهاجرانی که از این ۱۹ کشور پس از تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (روز تحلیف «جو بایدن» رئیسجمهوری سابق) وارد آمریکا شدهاند، اعمال خواهد شد.
برای هر فرد، مصاحبهای مجدد انجام میشود تا ارزیابی شود آیا احتمال دارد تهدیدی برای امنیت ملی ایجاد کند یا خیر.
طبق یادداشت صادر شده توسط اداره مهاجرت آمریکا، افراد متعلق به این کشورها اطلاعیههایی مبنی بر لغو مراسم اعطای تابعیت دریافت کردهاند؛ حتی افرادی که مراحل آزمون تابعیت را قبلاً گذراندهاند.
این افراد اجازه ادای سوگند شهروندی را نیز نخواهند داشت.
این دستور شامل تمام افرادی از این کشورها میشود که در روز تحلیف بایدن یا پس از آن وارد آمریکا شدهاند.
کشورهای مشمول این تصمیم عبارتاند از: لیبیا، سودان، یمن، سومالی، ایران، افغانستان، برمه (میانمار)، بوروندی، چاد، کوبا، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هاییتی، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که «رحمانالله لکنوال» شهروند ۲۹ ساله افغان، به نیروهای گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن تیراندازی کرد؛ حملهای که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فردی دیگر شد.
لکنوال ساکن واشنگتن بود و چند سال پیش وارد آمریکا شده و وضعیت قانونی پناهندگی دریافت کرده بود.
طبق اسناد تحقیقات و بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، وی این وضعیت را به دلیل همکاریاش با نیروهای آمریکایی در افغانستان دریافت کرده بود.