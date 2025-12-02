به گزارش ایلنا، روزنامه «معاریو» نوشت که اسرائیل برای نخستین بار تدابیر حفاظتی گسترده‌ای را برای دانشمندان و مدیران ارشد صنایع دفاعی خود اتخاذ کرده است. این اقدام شامل محافظت ویژه از افراد کلیدی در شرکت‌های توسعه‌دهنده موشک و سامانه‌های دفاعی، از جمله «رافائل» و «آلبیت سیستمز»، می‌شود.

به نوشته این رسانه، این تدابیر فراتر از حفاظت از فرماندهان نظامی است و شامل مدیران پروژه‌های مهم دفاعی و مهندسان صنایع هوایی نیز می‌شود. واحد امنیتی «آمان» وابسته به ارتش اسرائیل، بخشی از ارتقای این حفاظت‌ها بوده و حتی برای نخستین بار، درجه‌داران با رتبه «سرهنگ» نیز تحت پوشش رسمی امنیتی قرار گرفته‌اند.

تحلیلگران بر این باورند که این اقدام تل‌آویو، نشان‌دهنده نگرانی از هرگونه واکنش ایران پس از حملات گذشته به اهداف اسرائیلی است و بیانگر حساسیت شدید رژیم صهیونیستی نسبت به آسیب‌پذیری شبکه دفاعی و علمی خود می‌باشد. رسانه‌های اسرائیلی تأکید کرده‌اند که تمرکز ایران ممکن است فراتر از نیروهای نظامی بوده و شامل افرادی باشد که در توسعه فناوری و سلاح‌های این رژیم نقش دارند.

این تحولات، همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی و تشدید نگرانی‌ها در فضای امنیتی منطقه، توجه ناظران بین‌المللی را به خطرات بالقوه در خاورمیانه جلب کرده است.

