ویتکاف و کوشنر وارد مسکو شدند
فرستادگان رئیس جمهور ایالات متحده برای گفتوگو با رئیس جمهور روسیه در رابطه با پایان دادن به جنگ اوکراین، وارد مسکو شدند.
«استیو ویتکاف»، و «جرد کوشنر» فرستادگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالت متحده، جهت گفتوگو در رابطه با طرح اخیر کاخ سفید برای پایان دادن به جنگ روسیه-اوکراین با «ولادیمیر پوتین»، رئیس کاخ کرملین، وارد مسکو شدهاند.