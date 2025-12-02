ویتکاف و کوشنر وارد مسکو شدند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرستادگان رئیس جمهور ایالات متحده برای گفت‌وگو با رئیس جمهور روسیه در رابطه با پایان دادن به جنگ اوکراین، وارد مسکو شدند.

«استیو ویتکاف»، و «جرد کوشنر» فرستادگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالت متحده، جهت گفت‌وگو در رابطه با طرح اخیر کاخ سفید برای پایان دادن به جنگ روسیه-اوکراین با «ولادیمیر پوتین»، رئیس کاخ کرملین، وارد مسکو شده‌اند.

انتهای پیام/