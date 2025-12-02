دیدار پوتین و ویتکاف گامی مهم در جهت صلح است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده، در مسکو را گامی مهم در جهت حل مسالمت‌آمیز این درگیری توصیف کرد.

پسکوف در یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط خبرگزاری اسپوتنیک هند برگزار شد، گفت: «ما شکی نداریم که این گامی بسیار مهم در جهت صلح و حل مسالمت‌آمیز خواهد بود.»

پسکوف افزود: «دیدار پوتین و ویتکوف حدود پنج ساعت دیگر آغاز می‌شود.»

