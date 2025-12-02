بازرسی دفتر مرکز سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا توسط پلیس
پلیس بلژیک دفتر مرکزی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، ایوراکتیو گزارش داد که پلیس بلژیک به دلیل پروندههای فساد، به دفتر مرکزی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بروکسل و کالج اروپا در «بروژ» و همچنین خانههای شخصی یورش برده است.
این وبسایت با استناد به منابع آگاه از تحقیقات، اعلام کرد که این یورشها در ساعات اولیه صبح در سراسر بلژیک انجام شده و پلیس اسنادی را ضبط و سه نفر را به اتهام کلاهبرداری در تدارکات عمومی، فساد و تضاد منافع دستگیر کرده است.
یک شاهد گفت که حدود ۱۰ افسر با لباس شخصی ساعت ۷:۳۰ صبح امروز -سهشنبه- وارد دفتر مرکزی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا شدند.
یک مقام دیگر از سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیز این یورش را تایید کرد.