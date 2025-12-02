موافقت واشنگتن با ۳ قرارداد تسلیحاتی عربستان و بحرین

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از موافقت وزارت خارجه این کشور با ۳ قرارداد فروش سلاح به عربستان و بحرین به ارزش بیش از ۱.۴ میلیارد دلار خبر داد.

‌ این قرارداد‌ها شامل حمایت لجستیک و آموزش به ناوگان بالگرد‌های عربستان علاوه بر حمایت از توانایی‌های جنگنده‌های اف-۱۶ بحرین است.

قرارداد نخست شامل فروش احتمالی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به عربستان از جمله قطعات یدکی، تامین و نگهداری ناوگان گسترده‌ای از بالگرد‌های مختلف و بالگرد‌های شناسایی و آموزش است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این حمایت موجب تقویت توانایی عربستان در به کارگیری موثر ناوگان بالگرد و حمایت از انسجام با ائتلاف‌ها به رهبری امریکا در منطقه بدون تاثیر بر توازن نیروهای نظامی می‌شود.

