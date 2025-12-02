خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمک ۹۰ میلیون دلاری عربستان به تشکیلات خودگردان

کمک ۹۰ میلیون دلاری عربستان به تشکیلات خودگردان
کد خبر : 1721808
لینک کوتاه کپی شد.

تشکیلات خودگردان فلسطین کمک مالی ۹۰ میلیون دلاری از عربستان دریافت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از   الخلیج آنلاین،  خبرگزاری فلسطینی وفا گزار ش داد که   «اسطیفان سلامه»، وزیر برنامه ریزی و همکاری‌های بین المللی تشکیلات خودگردان فلسطین، روز گذشته -دوشنبه- کمک ۹۰ میلیون دلاری از محل فراهم شده برای فسلطین از سوی پادشاهی عربستان را به عنوان بخشی از حماست‌های جاری این پادشاهی از فلسطین در سال ۲۰۲۵ دریافت کرد.

این  خبرگزاری اشاره  کرد که این پردا خت در سفارت عربستان در عمان،  پایتخت اردن در جریان دیدار سلامه و سفر عربستان در اردن انجام شد.

«حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس ضمن استقابل از این کمک از پادشاهی عربستان سعودی به دیلیل حمایت‌هایش از خزانه تشکیلات خودگردان تشکر کرد.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی