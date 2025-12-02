کمک ۹۰ میلیون دلاری عربستان به تشکیلات خودگردان

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، خبرگزاری فلسطینی وفا گزار ش داد که «اسطیفان سلامه»، وزیر برنامه ریزی و همکاری‌های بین المللی تشکیلات خودگردان فلسطین، روز گذشته -دوشنبه- کمک ۹۰ میلیون دلاری از محل فراهم شده برای فسلطین از سوی پادشاهی عربستان را به عنوان بخشی از حماست‌های جاری این پادشاهی از فلسطین در سال ۲۰۲۵ دریافت کرد.

این خبرگزاری اشاره کرد که این پردا خت در سفارت عربستان در عمان، پایتخت اردن در جریان دیدار سلامه و سفر عربستان در اردن انجام شد.

«حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس ضمن استقابل از این کمک از پادشاهی عربستان سعودی به دیلیل حمایت‌هایش از خزانه تشکیلات خودگردان تشکر کرد.

