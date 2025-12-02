تحرکات سهجانبه تهران، ریاض و آنکارا؛ آیا یک ائتلاف امنیتی در حال شکلگیری است؟
در حالی که تنشها در منطقه افزایش یافته است، گفتوگوهای دیپلماتیک میان تهران، ریاض و آنکارا با هدف هماهنگی در برابر تهدیدات اسرائیل ادامه دارد. این مذاکرات شامل مسائل لبنان، سوریه و ثبات منطقهای است و تلاش میشود از هرگونه گسترش تنش جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، در حالی که شاخصهای تنش در منطقه رو به افزایش است، سفرهای متوالی مقامات سعودی و ترکیه به تهران و بالعکس نشاندهنده تلاشها برای بازنگری وضعیت امنیتی و هماهنگی در مقابله با خطرات احتمالی یک عملیات نظامی گسترده اسرائیل در منطقه است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، دیدارها شامل بررسی پروندههای لبنان، سوریه و تهدیدهای موجود در جبهههای شمالی و جنوبی منطقه بوده و مقامات ترکیه نگرانی خود را از توسل اسرائیل به «بهانه امنیتی» برای شروع یک جنگ وسیع اعلام کردهاند.
سعودیها نیز تلاش دارند پیامهای تبادل شده با کاخ سفید را به ایران منتقل کنند و نقش خود را بهعنوان میانجی در این زمینه تقویت کنند. هدف اصلی این هماهنگی، جلوگیری از هرگونه گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه و تضمین ثبات نسبی در کشورهای همسایه است.
مقامات ترکیه تأکید کردهاند که هرگونه تشدید تنش در شمال سوریه میتواند محاسبات امنیتی و سیاسی آنکارا را تحت تأثیر قرار دهد، بهویژه در مناطق ادلب و مرزهای شمالی مرتبط با مسائل کردها.
به نظر میرسد هرچند اقدامات جاری در تهران، ریاض و آنکارا یک ائتلاف رسمی محسوب نمیشود، اما میتواند آغاز یک تفاهم راهبردی برای مهار تحرکات اسرائیل و جلوگیری از بروز بحران گسترده در منطقه باشد.