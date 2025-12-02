بغداد گزارشها درباره هشدار آمریکا درباره حمله اسرائیل را رد کرد
منابع عراقی تأکید کردند آنچه رسانهها درباره «هشدارهای آمریکایی» به عراق منتشر کردهاند با واقعیت مطابقت ندارد و دیدار طرفین کاملاً بر مسائل منطقهای و نقش سازنده بغداد در سوریه متمرکز بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع سیاسی در بغداد خبرهای منتشرشده درباره اینکه فرستاده آمریکا نخستوزیر عراق را از احتمال حمله نظامی اسرائیل به حزبالله لبنان مطلع کرده است، قویا تکذیب کردند.
این منابع تصریح کردند که تام باراک، نماینده آمریکا، هیچگونه پیامی درباره تهدید یا هشدار نسبت به عملیات نظامی اسرائیل علیه حزبالله، و همچنین هیچ هشداری به بغداد در خصوص حمایت احتمالی از مقاومت، به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، منتقل نکرده است.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه تأکید کردند که اخبار منتشرشده درباره «هشدارهای آمریکایی» به عراق در صورت حمایت از حزبالله، کاملاً نادرست است و آنچه رسانهها منتشر کردهاند، با واقعیت دیدار میان طرفین مطابقت ندارد.
به گفته این منابع، دیدار السودانی با باراک اساسا بر تحولات سوریه متمرکز بوده و فرستاده آمریکا در این نشست، خواستار تقویت نقش بغداد در حمایت از ثبات سوریه و تداوم نقش سازنده عراق در معادلات منطقه شده است.