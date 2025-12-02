خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بغداد گزارش‌ها درباره هشدار آمریکا درباره حمله اسرائیل را رد کرد

بغداد گزارش‌ها درباره هشدار آمریکا درباره حمله اسرائیل را رد کرد
کد خبر : 1721730
لینک کوتاه کپی شد.

منابع عراقی تأکید کردند آنچه رسانه‌ها درباره «هشدارهای آمریکایی» به عراق منتشر کرده‌اند با واقعیت مطابقت ندارد و دیدار طرفین کاملاً بر مسائل منطقه‌ای و نقش سازنده بغداد در سوریه متمرکز بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع سیاسی در بغداد خبرهای منتشرشده درباره این‌که فرستاده آمریکا نخست‌وزیر عراق را از احتمال حمله نظامی اسرائیل به حزب‌الله لبنان مطلع کرده است، قویا تکذیب کردند.

این منابع تصریح کردند که تام باراک، نماینده آمریکا، هیچ‌گونه پیامی درباره تهدید یا هشدار نسبت به عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب‌الله، و همچنین هیچ هشداری به بغداد در خصوص حمایت احتمالی از مقاومت، به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، منتقل نکرده است.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه تأکید کردند که اخبار منتشرشده درباره «هشدارهای آمریکایی» به عراق در صورت حمایت از حزب‌الله، کاملاً نادرست است و آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، با واقعیت دیدار میان طرفین مطابقت ندارد.

به گفته این منابع، دیدار السودانی با باراک اساسا بر تحولات سوریه متمرکز بوده و فرستاده آمریکا در این نشست، خواستار تقویت نقش بغداد در حمایت از ثبات سوریه و تداوم نقش سازنده عراق در معادلات منطقه شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی