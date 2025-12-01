خبرگزاری کار ایران
سخنگوی کرملین:

امکان ارائه اطلاعات درباره بشار اسد وجود ندارد

سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه نمی‌تواند هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره محل اقامت رئیس‌جمهوری پیشین سوریه ارائه کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه نمی‌تواند هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره محل اقامت «بشار اسد» رئیس‌جمهوری پیشین سوریه ارائه کند.

پسکوف امروز -دوشنبه- در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا کرملین می‌تواند اطلاعاتی درباره حضور اسد در روسیه طی سال گذشته یا احتمال دیدار وی با «ولادیمیر پوتین» در این مدت ارائه دهد، گفت: «خیر، در این باره نمی‌توانیم اطلاعاتی ارائه کنیم».

گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه در اواخر نوامبر ۲۰۲۴ حمله‌ای گسترده علیه مواضع دولتی آغاز کردند و در هشتم دسامبر وارد دمشق شدند؛ امری که به عقب‌نشینی ارتش و خروج اسد و خانواده‌اش از کشور انجامید. رئیس‌جمهوری پیشین سوریه سپس از مقام خود کناره‌گیری کرده و به خارج از کشور رفت.

پس از این تحولات، «احمد الشرع» به‌عنوان رهبر موقت سوریه معرفی شد و در ۲۹ ژانویه اعلام کرد که در دوره انتقالی چهار تا پنج‌ساله، مسئولیت ریاست‌جمهوری موقت را برعهده خواهد داشت.

یک منبع مطلع پیش‌تر به خبرگزاری تاس گفته بود که اسد و خانواده‌اش پس از دریافت پناهندگی، در مسکو اقامت دارند.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز در سپتامبر گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران عرب اعلام کرده بود که حضور اسد در روسیه کاملاً «انسان‌دوستانه» است؛ زیرا وی در کشور خود با «خطر حذف فیزیکی» مواجه بوده است.

 

 

 

