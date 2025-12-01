به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، حزب‌الله، از طریق «حسین النمر»، مسئول منطقه «بقاع»، موضع خود را مبنی بر رد تسلیم یا تحویل سلاح تکرار و تاکید کرد که این جنبش به دنبال جنگ نیست، اما اگر جنگی بر آن تحمیل شود، با قدرت در میدان نبرد حضور خواهد داشت.

النمر در جریان مراسمی که امروز -دوشنبه- برگزار شد، تاکید کرد: «نبرد هنوز تمام نشده است و حزب الله هرگز پرچم سفید را بالا نخواهد برد و صرف نظر از فشارها، تسلیم نخواهد شد».

