حزبالله:
به دنبال جنگ نیستیم اما اگر به ما تحمیل شود با قدرت در میدان حاضر میشویم
حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه به دنبال جنگ نیست اما در صورت تحمیل جنگ، در میدان حاضر میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، حزبالله، از طریق «حسین النمر»، مسئول منطقه «بقاع»، موضع خود را مبنی بر رد تسلیم یا تحویل سلاح تکرار و تاکید کرد که این جنبش به دنبال جنگ نیست، اما اگر جنگی بر آن تحمیل شود، با قدرت در میدان نبرد حضور خواهد داشت.
النمر در جریان مراسمی که امروز -دوشنبه- برگزار شد، تاکید کرد: «نبرد هنوز تمام نشده است و حزب الله هرگز پرچم سفید را بالا نخواهد برد و صرف نظر از فشارها، تسلیم نخواهد شد».