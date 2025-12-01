خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حزب‌الله:

به دنبال جنگ نیستیم اما اگر به ما تحمیل شود با قدرت در میدان حاضر می‌شویم

به دنبال جنگ نیستیم اما اگر به ما تحمیل شود با قدرت در میدان حاضر می‌شویم
کد خبر : 1721584
لینک کوتاه کپی شد.

حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه به دنبال جنگ نیست اما در صورت تحمیل جنگ، در میدان حاضر می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، حزب‌الله، از طریق «حسین النمر»، مسئول منطقه «بقاع»، موضع خود را مبنی بر رد تسلیم یا تحویل سلاح تکرار و تاکید کرد که این جنبش به دنبال جنگ نیست، اما اگر جنگی بر آن تحمیل شود، با قدرت در میدان نبرد حضور خواهد داشت.

النمر در جریان مراسمی که امروز -دوشنبه- برگزار شد، تاکید کرد: «نبرد هنوز تمام نشده است و حزب الله هرگز پرچم سفید را بالا نخواهد برد و صرف نظر از فشارها، تسلیم نخواهد شد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی