پاپ:
هیچ صلحی بدون مذاکره و گفتوگو وجود ندارد
رهبر کاتولیکهای جهان برای صلح در لبنان و منطقه دعا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیکهای جهان، امروز -دوشنبه- در دومین روز سفرش به لبنان، برای برقراری صلح در لبنان و منطقه دعا کرد.
پاپ دومین روز سفر رسمی و عمومی خود به لبنان همراه با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، از منطقه «عنایا» در شمال این کشور، جاییکه مقبره «شاریبل مقدس»در آن واقع است بازدید کرد.
پاپ با بیان دعاهای شخصی خود، برای صلح در لبنان و منطقه دعا کرد و گفت: «ما برای جهان طلب صلح میکنیم و بهویژه برای لبنان و سراسر مشرق زمین به درگاه او دعا میکنیم و به یاد داریم که بدون گفتوگو و مذاکره، صلحی وجود ندارد».
