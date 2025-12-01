خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به میدان گازی کورمور؛ تهدیدی برای ثبات دولت عراق یا پیام سیاسی؟

حمله به میدان گازی کورمور؛ تهدیدی برای ثبات دولت عراق یا پیام سیاسی؟
کد خبر : 1721517
لینک کوتاه کپی شد.

حمله اخیر به میدان گازی کورمور در سلیمانیه عراق واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته و برخی احزاب و تحلیلگران آن را اقدامی برای فشار بر روند انتخاب نخست‌وزیر جدید می‌دانند. کارشناسان می‌گویند این حادثه اهمیت بالایی دارد و بیشتر نشان‌دهنده قدرت‌نمایی گروه‌های مسلح و نقش منطقه‌ای ایران و آمریکا است.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، حمله اخیر به میدان گازی «کورمور» در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، که روز چهارشنبه رخ داد، با وجود حملات پیشین، این بار به‌عنوان یک اقدام «بزرگ و قابل توجه» توصیف شده و همزمان با مذاکرات احزاب سیاسی در بغداد و اقلیم کردستان برای انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق انجام شد.

عرفات کرم، از رهبران حزب دموکرات کردستان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «دولت آینده باید هویت عاملان این حملات را آشکار و با شجاعت و بدون ترس یا تردید با آنها برخورد کند.» هوشیار زیباری، دیگر رهبر این حزب، نیز تأکید کرد که دولت محمدشیاع السودانی اکنون فرصت طلایی دارد تا کنترل اوضاع را به دست گرفته، عاملان حملات را مجازات کند و شانس خود برای دوره دوم نخست‌وزیری را افزایش دهد. او همچنین یادآور شد که آمریکا تاکنون حدود نیم میلیارد دلار در میدان گازی کورمور سرمایه‌گذاری کرده است.

با این حال، عقیل عباس، تحلیلگر سیاسی عراقی، تأکید کرد که حمله به کورمور تأثیر قابل توجهی بر انتخاب نخست‌وزیر ندارد، زیرا این میدان پیش‌تر نیز حدود ۱۰ بار هدف حمله قرار گرفته و اقدامات انجام شده تأثیر سیاسی مستقیمی نداشته است. وی او به صورت ضمنی مسئولیت این حمله را متوجه گروه‌های مسلح کرد و مدعی شد: «این حملات بیشتر پیام‌هایی است که گروه‌های مسلح در زمان تشکیل دولت جدید ارسال می‌کنند و هدف اصلی تخریب نیست، بلکه نشان دادن قدرت است.»

احمد الشریفی، کارشناس امنیتی، نیز اظهار داشت که گروه‌های مسلح پس از کسب حدود ۸۰ کرسی در پارلمان، همچنان نقش سیاسی و رسانه‌ای خود را با محوریت ایران حفظ می‌کنند و در عین حال با ایالات متحده برای دستیابی به مناصب سیاسی و حکومتی تعامل دارند. وی افزود: «شخصیت مستقل و قوی برای سمت نخست‌وزیری عراق لازم است تا بتواند میان فشارهای ایران و آمریکا تعادل ایجاد کند و کشور را از تنش‌ها عبور دهد.»

کارشناسان امنیتی بر این باورند که حمله اخیر به میدان گازی کورمور نوعی «اهرم فشار» بر آمریکا محسوب می‌شود و نشان می‌دهد گروه‌های مسلح عراق نیز ابزارهای مؤثری برای بازیگری در عرصه قدرت دارند.

وزارت کشور اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ۱۵ ژوئن تا ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵، تأسیسات نفت و گاز این منطقه بارها هدف حملات پهپادی قرار گرفته و خسارات اقتصادی و مادی گسترده‌ای به بار آمده است. این وزارتخانه افزود که کمیته مشترک بغداد و اربیل اعترافات افراد مرتبط با این حملات را ثبت کرده، اما تاکنون اقدامی عملی از سوی دولت برای مقابله با این تهدیدها انجام نشده است.

«هیئت هماهنگی مقاومت عراق» نیز در بیانیه‌ای اتهامات مطرح شده علیه گروه‌های مسلح را رد کرد و آن را بخشی از تلاش برخی «گروه‌های خبیث» برای مخدوش کردن مسائل منطقه‌ای و داخلی عراق دانست. این گروه اعلام کرده است که آماده همکاری در تحقیقات مربوط به حملات و حفاظت از زیرساخت‌هاست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی