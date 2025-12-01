خبرگزاری کار ایران
حمله به نفتکش‌ها دریای سیاه، ماهیت رژیم کی‌یف را آشکار کرد

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه حمله به نفتکش‌ها در دریای سیاه را نقض آشکار حاکمیت ترکیه دانست و آنرا محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، ضمن تروریستی دانستن  حملات اخیر علیه نفتکش‌ها در دریای سیاه، این اقدام را محکوم و تاکید کرد که چنین اقداماتی حمله مستقیم به حاکمیت ترکیه و دارایی‌های مالکان کشتی محسوب می‌سود.

پسکوف گفت: «حمله به یک کشتی تجاری، خصوصا درآب های قلمرو ترکیه، اقدامی شنیع است». 

وی اظهار داشت: «این نقض آشکار حاکمیت ترکیه و به خطر انداختن امنیت و دارایی‌های مالکان کشتی است. این اقدام بار دیگر ماهیت واقعی رژیم کی‌یف را آ شکار کرد».

اظهارت وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حملات به کنسرسیوم خط لوله کاسپین و نفتکش‌ها در دریای سیاه ممکن است تلاش‌های جاری صلح را به خطر بیاندازد بیان شد.

 

انتهای پیام/
