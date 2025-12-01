به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، ضمن تروریستی دانستن حملات اخیر علیه نفتکش‌ها در دریای سیاه، این اقدام را محکوم و تاکید کرد که چنین اقداماتی حمله مستقیم به حاکمیت ترکیه و دارایی‌های مالکان کشتی محسوب می‌سود.

پسکوف گفت: «حمله به یک کشتی تجاری، خصوصا درآب های قلمرو ترکیه، اقدامی شنیع است».

وی اظهار داشت: «این نقض آشکار حاکمیت ترکیه و به خطر انداختن امنیت و دارایی‌های مالکان کشتی است. این اقدام بار دیگر ماهیت واقعی رژیم کی‌یف را آ شکار کرد».

اظهارت وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حملات به کنسرسیوم خط لوله کاسپین و نفتکش‌ها در دریای سیاه ممکن است تلاش‌های جاری صلح را به خطر بیاندازد بیان شد.

انتهای پیام/