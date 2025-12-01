خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویتکاف:

پوتین و ویتکاف فردا دیدار می‌کنند

پوتین و ویتکاف فردا دیدار می‌کنند
کد خبر : 1721477
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که قرار است فردا -سه‌شنبه-، دیداری بین رئیس‌جمهور روسیه، و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که قرار است فردا -سه‌شنبه-، دیداری بین «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، و «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شود.

سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی در این مورد گفت: «بله، دیدار با ویتکاف واقعاً برای فردا برنامه‌ریزی شده است. او خودش دیروز به این موضوع اشاره کرد.»

وی تصریح کرد که این مذاکرات بعدازظهر برگزار خواهد شد.

پسکوف افزود: «رئیس جمهور همچنین امروز چندین جلسه پشت درهای بسته خواهد داشت تا برای تماس‌های فردای روسیه و آمریکا آماده شود.»

رسانه‌ها پیشتر گزارش دادند که این دیدار بناست امروز برگزار شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی