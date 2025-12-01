ویتکاف:
پوتین و ویتکاف فردا دیدار میکنند
سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که قرار است فردا -سهشنبه-، دیداری بین رئیسجمهور روسیه، و فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، برگزار شود.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که قرار است فردا -سهشنبه-، دیداری بین «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، و «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، برگزار شود.
سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی در این مورد گفت: «بله، دیدار با ویتکاف واقعاً برای فردا برنامهریزی شده است. او خودش دیروز به این موضوع اشاره کرد.»
وی تصریح کرد که این مذاکرات بعدازظهر برگزار خواهد شد.
پسکوف افزود: «رئیس جمهور همچنین امروز چندین جلسه پشت درهای بسته خواهد داشت تا برای تماسهای فردای روسیه و آمریکا آماده شود.»
رسانهها پیشتر گزارش دادند که این دیدار بناست امروز برگزار شود.