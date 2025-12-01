عملیات ترور مقام ارشد وزارت دفاع در کریمه را خنثی کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که یک مامور سرویس اطلاعاتی اوکراین را در جریان تلاش برای حمله به افسر وزارت دفاع را از بین برده است.

در این بیانیه اعلام شد: «سرویس امنیت فدرال از یک حمله تروریستی علیه یک مقام ارشد وزارت دفاع، که اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین، قصد داشت در کریمه انجام دهد را خنثی کرده است».

به گزارش این سرویس امنیتی روسیه، یک تبعه اوکراینی که از سوی اداره کل اطلاعات وزارت دفاع کی‌یف استخدام شده بود، ماموریت داشت تا مقام ارشد وزارت دفاع روسیه را در ماشینش منفجر کند.

انتهای پیام/