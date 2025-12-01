خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرویس امنیت فدرال روسیه:

عملیات ترور مقام ارشد وزارت دفاع در کریمه را خنثی کردیم

عملیات ترور مقام ارشد وزارت دفاع در کریمه را خنثی کردیم
کد خبر : 1721433
لینک کوتاه کپی شد.

سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثی‌سازی عملیات ترور یک مقام وزارت دفاع این کشور از سوی اوکراین در کریمه را خنثی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که یک مامور سرویس اطلاعاتی اوکراین را در جریان تلاش برای حمله به افسر وزارت دفاع را از بین برده است.

در این بیانیه اعلام شد: «سرویس امنیت فدرال از یک حمله تروریستی علیه یک مقام ارشد وزارت دفاع، که اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین، قصد داشت در کریمه انجام دهد را خنثی کرده است».

به گزارش این سرویس امنیتی روسیه، یک تبعه اوکراینی که  از سوی اداره کل اطلاعات وزارت دفاع کی‌یف استخدام شده بود، ماموریت داشت تا مقام ارشد وزارت دفاع روسیه را در ماشینش منفجر کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی