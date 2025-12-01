به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در پایتخت بنگلادش امروز -دوشنبه- «شیخ حسینه»، نخست وزیر سابق این کشور را به ۵ سال زندان و «تولیپ صدیق»، نماینده مجلس بریتانیا و خواهر زاده وی را به دو سال زندان به اتهام فساد مربوط به یک پروژه زمین دولتی محکوم کرد.

قاضی «ربیع‌العلم» از دادگاه ویژه «داکا» گفت که حسینه از موقعیت خود به عنوان نخست وزیر سوءاستفاده کرده است، در حالی‌که صدیق به دلیل اعمال نفوذ بر وی به جهت کمک به مادرش برای به دست آوردن زمین در یک پروژه دولتی محکوم شد.

«شیخ ریحانه»، مادر صدیق، و خواهر نخست وزیر سابق، و همدست اصلی این پروده شناخته می‌شود، به هفت سال زندان محکوم شد.

این پرونده مربوط به پروژه شهر جدید «پورباچال» در حومه داکا است.

