به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، آکسیوس به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که مذاکرات بین هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در فلوریدا تقریباً به طور کامل بر مسائل منطقه‌ای متمرکز بود.

در گزارش این وب‌سایت آمده است که «مذاکرات بین ایالات متحده و اوکراین روز یکشنبه بر تعیین مرز واقعی با روسیه تحت توافق صلح پیشنهادی متمرکز بود.»

منابع گفتند که این مذاکرات دشوار و پرتنش، اما سازنده بود و حدود ۵ ساعت طول کشید.

به گزارش آکسیوس، طرف آمریکایی امیدوار بود در مورد مسئله زمین پیشرفتی حاصل شود، مسئله‌ای که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ‌رئیس‌جمهور ایالات متحده، می‌توانست آن را به «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، ارائه دهد.

این رسانه افزود: «پس از حدود یک ساعت از جلسه، قالب کلی به سه مقام از هر طرف کاهش یافت» و خط مرزی تقریباً تنها موضوع مورد بحث بود.»

