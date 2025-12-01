«آخرین هشدار» واشنگتن به مادورو: تنها گزینه ترک فوری ونزوئلاست

به گزارش ایلنا، روزنامه «میامی هرالد» گزارش داد که واشنگتن در جریان تماس تلفنی اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، هشدار نهایی به مادورو داده و تنها گزینه او را ترک فوری کشور اعلام کرده است.

به گزارش منابع مطلع، هدف از این تماس که مدتی بین کاخ سفید و کاراکاس معلق مانده بود، کاهش تنش‌ها اعلام شده و در آن به مادورو هشدار داده شده است: «می‌توانی خود و نزدیکانت را نجات دهی، اما باید فورا کشور را ترک کنی.»

گفته شده است که ایالات متحده تنها در صورت پذیرش فوری کناره‌گیری توسط مادورو، تضمین عبور او و همسرش سیلیا فلورس و فرزندش را ارائه کرده است. با این حال، گفت‌وگوی تلفنی به بن‌بست رسید و اختلاف دیدگاه‌ها آشکار شد: واشنگتن خواستار خروج فوری مادورو و متحدان اصلی‌اش برای بازگرداندن حکومت دموکراتیک بود، در حالی که مقام‌های ونزوئلا پیشنهاد دادند که قدرت سیاسی به مخالفان واگذار شود اما فرماندهی نیروهای مسلح همچنان در اختیار خود مادورو باقی بماند.

مرحله‌ای سرنوشت‌ساز

این تماس در حالی انجام شد که شواهد حاکی از آماده‌سازی دولت ترامپ برای مرحله‌ای سخت‌تر علیه آنچه «کارتل دی لوس سولس» ونزوئلا نامیده می‌شود، است. واشنگتن مادورو و نزدیکان اصلی او را مسئول اداره این شبکه معرفی کرده و در سال ۲۰۲۰، وزارت دادگستری آمریکا اتهاماتی علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا و بیش از ۱۲ مقام دیگر صادر و حکومت او را «سازمان قاچاق مواد مخدر تروریستی» خوانده است.

ایالات متحده همچنین ۵۰ میلیون دلار جایزه برای اطلاعات منجر به دستگیری مادورو تعیین کرده است که بزرگ‌ترین جایزه تاریخ برای یک رئیس‌جمهور در قدرت محسوب می‌شود. همچنین برای دیوسدادو کابیو، رهبر حزب حاکم ونزوئلا ۲۵ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.

ترامپ اعلام کرده است که عملیات نظامی آمریکا، که تاکنون محدود به حمله به قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب بود، به زودی به خاک ونزوئلا گسترش می‌یابد. او در گفت‌وگو با نیروهای آمریکایی در روز «عید شکرگزاری» افزود که ارتش آمریکا «به‌زودی عملیات زمینی» را برای مختل کردن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر ونزوئلا آغاز خواهد کرد.

