مقم نظامی ناتو:
در حال بررسی حملات پیشگیرانه در واکنش به اقدامات روسیه هستیم
مقام ارشد نظامی ناتو گفت که این ائتلاف در حال بررسی حملات پیشگیرانه علیه روسیه است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دریاسالار «جوزپه کاوو دراگون»، رئیس کمیته نظامی ناتو، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت که اتحاد آتلانتیک شمالی در حال بررسی امکان حملات پیشگیرانه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ادعایی روسیه است، اما موانع قانونی هرگونه تصمیمی را پیچیده میکند.
درگاون گفت که این اتحاد در حال بررسی رویکردی پیشگیرانهتر است که به طور بالقوه به جای واکنش صرف، به صورت پیشگیرانه عمل میکند.
وی افزود: «ناتو میتواند چنین حملاتی را به عنوان اقدامات دفاعی مطرح کند».
با این حال، دریاسالار اذعان کرد که این رویکرد فراتر از رویههای سنتی ناتو است.
مقام ارشد نظامی ناتو همچنین توضیح داد که چالشها شامل چارچوب قانونی و این سوال است که کدام نهاد در اتحاد چنین اقداماتی را انجام خواهد داد.