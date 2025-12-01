به گزارش ایلنا، واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: ایالات متحده در حال گسترش حضور و نفوذ نظامی خود در چند کشور متحد در منطقه کارائیب از طریق سلسله‌ای از بازدیدها و توافق‌های امنیتی است؛ اقدامی که همزمان با تهدید واشنگتن به احتمال حمله به ونزوئلا انجام می‌شود. این در حالی است که برخی کشورهای منطقه از رویکرد آمریکا حمایت کرده و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی نیز پروازهای خود به مقصد ونزوئلا را متوقف کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شنبه گذشته اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی باید در تصمیم خود درباره بستن حریم هوایی ونزوئلا تجدیدنظر کنند. همزمان، رئیس‌جمهور کلمبیا ایالات متحده را به کشته‌ شدن یک ماهیگیر بی‌گناه متهم کرد.

از سوی دیگر، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیروهای نظامی را در آماده‌باش قرار داده و از شهروندان خواسته است به نیروهای شبه‌نظامی دفاع مردمی بپیوندند. این در حالی است که مردم ونزوئلا نسبت به آینده و تحولات احتمالی کشور در وضعیت هراس و سردرگمی به سر می‌برند.

دومینیکن

لوئیس آبیندر، رئیس‌جمهور دومینیکن، به ارتش آمریکا اجازه داده است در بخش‌های محدودی از پایگاه هوایی سان ایسیدرو و فرودگاه بین‌المللی لاس‌آمریکاس فعالیت کند تا در چارچوب همکاری‌های مشترک، با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر مرتبط با ونزوئلا مقابله شود.

آبیندر در نشست خبری مشترک با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد که هواپیماهای نظامی آمریکا مجاز خواهند بود در خاک دومینیکن سوخت‌گیری کنند، تجهیزات جابه‌جا کنند و کارکنان فنی را منتقل کنند. هگست نیز تأکید کرد که این استقرار «موقتی و محدود» است و «به‌طور کامل به حاکمیت و قوانین دومینیکن احترام می‌گذارد».

آبیندر نیز این توافق را «گسترش موقت همکاری برای تقویت نظارت هوایی و دریایی علیه قاچاق مواد مخدر» خواند و افزود که هدف آن «مقابله مؤثرتر با جرایم سازمان‌یافته فراملی» است.

ترینیداد و توباگو

کاملا پرساد-بیسسار، نخست‌وزیر ترینیداد و توباگو، با اعلام حمایت از اقدامات آمریکا، یادآور شد که در نخستین عملیات نظامی در سپتامبر- عملیاتی که به کشته شدن ۱۱ نفر انجامید- گفته بود: «با قاچاقچیان همدلی نمی‌کنم؛ ارتش آمریکا باید آنها را از بین ببرد.»

او همچنین تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای اقدام نظامی علیه ونزوئلا وجود ندارد و حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه جزیره صرفا با هدف «همکاری فنی» صورت می‌گیرد.

پورتوریکو

این منطقه تحت حاکمیت آمریکا در دوران جنگ سرد محل حمایت و عملیات نظامی واشنگتن در آمریکای لاتین بود. پایگاه دریایی روزولت رودز از بزرگ‌ترین تأسیسات دریایی جهان بود اما در ۲۰۰۴ بسته شد.

در هفته‌های اخیر، مسیرهای پروازی پاکسازی شده و هواپیماهای جنگنده و ترابری در فرودگاه‌های سانت کروا و هنری ای. روهلسن مستقر شده‌اند.

گرنادا

دولت گرنادا اعلام کرده که واشنگتن برای استقرار موقت تجهیزات راداری و حضور کارکنان فنی در فرودگاه بین‌المللی با این کشور تماس گرفته است. این موضوع حساسیت تاریخی دارد، زیرا آمریکا در ۱۹۸۳ جزیره را به بهانه حفاظت از دانشجویان پزشکی آمریکایی تصرف کرده بود.

