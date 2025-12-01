خبرگزاری کار ایران
رئیس کمیته نظامی ناتو:

در حال بررسی انجام «اقدام‌های پیش‌دستانه» علیه روسیه هستیم

در حال بررسی انجام «اقدام‌های پیش‌دستانه» علیه روسیه هستیم
رئیس کمیته نظامی ناتو اعلام کرد که این ائتلاف در حال بررسی اتخاذ «اقدام‌های پیش‌دستانه» برای مقابله با «اقدام‌های خصمانه» روسیه است.

به گزارش ایلنا به نقل از فایننشال تایمز،، «جوزپه کاوو دراگونه» رئیس کمیته نظامی ناتو اعلام کرد که این ائتلاف در حال بررسی اتخاذ «اقدام‌های پیش‌دستانه» برای مقابله با «اقدام‌های خصمانه» روسیه است. 

دراگونه در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت: «همه گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم. در حوزه سایبری عمدتاً واکنشی عمل می‌کنیم، اما اکنون درباره اقدام قوی‌تر یا حتی پیش‌دستانه نیز فکر می‌کنیم».

وی با تأکید بر این‌که «حملات پیش‌دستانه» می‌تواند به‌عنوان «اقدام‌های دفاعی» مورد بررسی قرار گیرد، افزود: «این موضوع فراتر از چارچوب‌های سنتی تفکر و رفتار ناتو است و چالش‌هایی در حوزه حقوقی و همچنین این‌که چه کشوری باید چنین اقداماتی را انجام دهد، وجود دارد».

 

 

