نامه مادورو به دبیرکل اوپک:

آمریکا به دنبال غارت منابع انرژی ونزوئلا با توسل به ابزارهای نظامی است

رئیس‌جمهوری ونزوئلا، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، هشدار داد که واشنگتن در تلاش است ا با استفاده از اعمال فشار نظامی، ذخایر نفتی ونزوئلا را تصاحب کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، هشدار داده است که واشنگتن در تلاش است با استفاده از اعمال فشار نظامی، ذخایر نفتی ونزوئلا را تصاحب کند.

به گفته مادورو، تهدیدهای آمریکا ثبات تولید نفت ونزوئلا و بازار جهانی را به خطر انداخته است.

این نامه توسط «ایوان خیل پینتو»، وزیر خارجه ونزوئلا، در کانال تلگرام وی منتشر شد.

 ارسال این نامه در شرایطی انجام می‌شود که دولت ترامپ فشارهای خود را برای برکناری مادورو به‌طور چشمگیری افزایش داده است. ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر بیش از ۱۲ ناو جنگی و حدود ۱۵ هزار نیرو را به منطقه اعزام کرده است؛ اقدامی که واشنگتن آن را تلاشی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی توصیف می‌کند، اما ناظران می‌گویند تغییر رژیم می‌تواند پیامد احتمالی این تحرکات باشد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، دو روز قبل نیز فشارها را افزایش داد و با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، به خطوط هوایی، خلبانان و شبکه‌های جنایی هشدار داد که از حریم هوایی ونزوئلا دوری کنند.

وی پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که ممکن است به زودی حملات زمینی علیه اهدافی در داخل ونزوئلا صورت گیرد. 

شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد که برای دریافت واکنش کاخ سفید نسبت به نامه مادورو به اوپک، درخواست رسمی ارسال کرده است.

 

 

