ترامپ:
هیچ ضربالاجلی برای پایان دادن به جنگ اوکراین تعیین نمیکنم
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه اطمینان دارد روسیه به دنبال پیدا کردن راهحلی برای پایان دادن به بحران است، اعلام کرد که هیچ ضربالاجلی برای این کشور بهمنظور پایان دادن به جنگ اوکراین تعیین نخواهد کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعیین ضربالاجل برای مسکو گفت: «من هیچ موعد نهایی ندارم… موعد نهایی من همان زمانی است که جنگ پایان یابد».
وی با اشاره به مذاکرات اخیر میان هیأتهای آمریکا و اوکراین افزود: «فرصت خوبی برای رسیدن به یک توافق وجود دارد».
ترامپ همچنین اظهار داشت که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه وی، قصد دارد در روزهای آینده با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه، دیدار کند.
این اظهارات همزمان با دور جدید گفتوگوها میان هیأتهای آمریکایی و اوکراینی مطرح شده است؛ مذاکراتی که در آن طرح پیشنهادی دولت ترامپ برای حلوفصل بحران اوکراین مورد بررسی قرار گرفته است.
در این نشست که در فلوریدا برگزار شد، ویتکاف به همراه «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، و «جرد کوشنر» داماد ترامپ، با هیأت اوکراینی گفتوگو کردند.