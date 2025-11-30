خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

رژیم صهیونیستی حملات به لبنان را گسترش می‌دهد

رژیم صهیونیستی حملات به لبنان را گسترش می‌دهد
کد خبر : 1720970
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند ارتش این رژیم طرحی عملیاتی را برای گسترش حملات علیه حزب‌الله لبنان به مقامات سیاسی ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در نشستی ویژه که با حضور «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر  و شماری از وزرا و مسئولان امنیتی اسرائیلی برگزار شد، طرحی عملیاتی را برای گسترش حملات علیه حزب‌الله لبنان به مسئولان سیاسی ارائه کرد.

بر اساس گزارش، طرح ارتش رژیم، حدود یک ماه پیش از مهلتی ارائه شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده برای خلع سلاح حزب الله تعیین کرده است و شامل گزینه‌هایی برای گسترش حملات ارتش در داخل لبنان در صورتی است که پیشرفتی در اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله حاصل نشود.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اشاره کرد که این رژیم و لبنان منتظر سفر «پاپ لئو چهاردهم» به بیروت و سفر «مورگان اورتگاس»، فرستاده ترامپ به لبنان هستند.

در همین چارچوب شبکه صهیونیستی  کان اعلام کرد که اسرائیل از طریق امریکا پیام‌هایی برای لبنان با این مضمون فرستاده است که بر میزان حملات هوایی خواهد افزود و حملات را به مناطقی گسترش خواهد داد که قبلا به درخواست دولت ترامپ از حمله به آنها خودداری کرده بود، چرا که ارتش لبنان به اندازه کافی برای خلع سلاح حزب الله تلاش نمی‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود