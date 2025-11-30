به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در نشستی ویژه که با حضور «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر و شماری از وزرا و مسئولان امنیتی اسرائیلی برگزار شد، طرحی عملیاتی را برای گسترش حملات علیه حزب‌الله لبنان به مسئولان سیاسی ارائه کرد.

بر اساس گزارش، طرح ارتش رژیم، حدود یک ماه پیش از مهلتی ارائه شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده برای خلع سلاح حزب الله تعیین کرده است و شامل گزینه‌هایی برای گسترش حملات ارتش در داخل لبنان در صورتی است که پیشرفتی در اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله حاصل نشود.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اشاره کرد که این رژیم و لبنان منتظر سفر «پاپ لئو چهاردهم» به بیروت و سفر «مورگان اورتگاس»، فرستاده ترامپ به لبنان هستند.

در همین چارچوب شبکه صهیونیستی کان اعلام کرد که اسرائیل از طریق امریکا پیام‌هایی برای لبنان با این مضمون فرستاده است که بر میزان حملات هوایی خواهد افزود و حملات را به مناطقی گسترش خواهد داد که قبلا به درخواست دولت ترامپ از حمله به آنها خودداری کرده بود، چرا که ارتش لبنان به اندازه کافی برای خلع سلاح حزب الله تلاش نمی‌کند.

