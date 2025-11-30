ترامپ گزینه «عملیات ضربتی» در ونزوئلا را بررسی میکند
منابع آمریکایی نزدیک به کاخ سفید میگویند رئیسجمهور آمریکا در مواجهه با بحران ونزوئلا، اجرای یک عملیات نظامی سریع و محدود را ترجیح میدهد؛ عملیاتی که بدون کشاندن نیروهای آمریکایی به درگیریهای گسترده و طولانیمدت، اهداف مورد نظر واشنگتن را محقق کند.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارمنیوز» به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید نوشت: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تمایلی ندارد برای اجرای این عملیات به کنگره مراجعه کند و از قانونگذاران درخواست مجوز کند، زیرا نمیخواهد وارد بحثهای طولانی و پیچیده شود، بهویژه با جناح دموکرات که نسبت به برنامه او در قبال ونزوئلا علاقهای نشان نمیدهد.
بنابر این گزارش، این موضوع بخشی از گفتوگوهای جاری میان اعضای تیم امنیت ملی در کاخ سفید است. اکثریت اعضای این تیم از رویکرد رئیسجمهور حمایت میکنند و معتقدند هرگونه اقدام نظامی باید سریع، محدود و ضربتی باشد تا نیروهای آمریکایی در معرض خطر قرار نگیرند، حساسیتها برانگیخته نشود و فضای بحث عمومی از مسیری که ترامپ مدنظر دارد، منحرف نگردد.
منابع مذکور میگویند تیم رئیسجمهور ترجیح میدهد محور گفتوگوها درباره عملیات احتمالی، بر دو موضوع متمرکز بماند: قاچاق فرامرزی مواد مخدر صنعتی و باندهای قاچاق مهاجران غیرقانونی که از طریق کشورهای همسایه راهی آمریکا میشوند.
بهگفته این منابع، تیم ترامپ میخواهد بر این نکته تأکید کند که قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی اکنون به تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا تبدیل شدهاند؛ چراکه شمار مرگومیر ناشی از مصرف بیش از حد این مواد در میان شهروندان آمریکایی سالانه از یکصد هزار نفر گذشته است.
بر اساس ادعای این منابع، ترامپ معتقد است که دولت پیشین تنها به مذاکره با کشورهای تولیدکننده مانند چین و کشورهای صادرکننده در منطقه بسنده کرده و این سیاستها از نگاه او هیچگاه نتوانسته امنیت و سلامت عمومی در شهرهای مرزی آمریکا را تضمین کند.