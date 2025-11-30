خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ گزینه «عملیات ضربتی» در ونزوئلا را بررسی می‌کند

ترامپ گزینه «عملیات ضربتی» در ونزوئلا را بررسی می‌کند
کد خبر : 1720955
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آمریکایی نزدیک به کاخ سفید می‌گویند رئیس‌جمهور آمریکا در مواجهه با بحران ونزوئلا، اجرای یک عملیات نظامی سریع و محدود را ترجیح می‌دهد؛ عملیاتی که بدون کشاندن نیروهای آمریکایی به درگیری‌های گسترده و طولانی‌مدت، اهداف مورد نظر واشنگتن را محقق کند.

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم‌نیوز» به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تمایلی ندارد برای اجرای این عملیات به کنگره مراجعه کند و از قانون‌گذاران درخواست مجوز کند، زیرا نمی‌خواهد وارد بحث‌های طولانی و پیچیده شود، به‌ویژه با جناح دموکرات که نسبت به برنامه او در قبال ونزوئلا علاقه‌ای نشان نمی‌دهد.

بنابر این گزارش، این موضوع بخشی از گفت‌وگوهای جاری میان اعضای تیم امنیت ملی در کاخ سفید است. اکثریت اعضای این تیم از رویکرد رئیس‌جمهور حمایت می‌کنند و معتقدند هرگونه اقدام نظامی باید سریع، محدود و ضربتی باشد تا نیروهای آمریکایی در معرض خطر قرار نگیرند، حساسیت‌ها برانگیخته نشود و فضای بحث عمومی از مسیری که ترامپ مدنظر دارد، منحرف نگردد.

منابع مذکور می‌گویند تیم رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد محور گفت‌وگوها درباره عملیات احتمالی، بر دو موضوع متمرکز بماند: قاچاق فرامرزی مواد مخدر صنعتی و باندهای قاچاق مهاجران غیرقانونی که از طریق کشورهای همسایه راهی آمریکا می‌شوند.

به‌گفته این منابع، تیم ترامپ می‌خواهد بر این نکته تأکید کند که قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی اکنون به تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا تبدیل شده‌اند؛ چراکه شمار مرگ‌ومیر ناشی از مصرف بیش از حد این مواد در میان شهروندان آمریکایی سالانه از یکصد هزار نفر گذشته است.

بر اساس ادعای این منابع، ترامپ معتقد است که دولت پیشین تنها به مذاکره با کشورهای تولیدکننده مانند چین و کشورهای صادرکننده در منطقه بسنده کرده و این سیاست‌ها از نگاه او هیچ‌گاه نتوانسته امنیت و سلامت عمومی در شهرهای مرزی آمریکا را تضمین کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود