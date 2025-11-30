خبرگزاری کار ایران
اعلام وضعیت اضطراری در سریلانکا با افزایش شمار تلفات سیل

شمار تلفات سیل مرگبار در سریلانکا به ۱۵۳ کشته و ۲۰۰ مفقود رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  رسانه‌های محلی گزارش در سرلانکگا گزارش دادند که این کشور روز گذشته -شنبه- با افزایش شمار کشته شدگان سیل مرگبار به ۱۵۳ نفر و مفقود شدن نزدیک به ۲۰۰ نفر، وضعیت اضطراری اعلام کرد و خواستار کمک از سوی جامعه بین‌المللی شد.

به گزارش «نیوز وایر»، آنورا کومارا دیسانایاکه»، رئیس جمهور سریلانکا، در واکنش به خسارات گسترده ناشی از طوفان  وضعیت اضطراری را برای این کشور اعلام کرد. 

براساس گزارش‌ها انتطار می‌رود شمار کشته شدگان ۱۵۳ نفر رسیده است و انتظار می‌رود این آمار  افزایش یابد.

همچنین مرکز مدیریت بلایای این کشور گزارش داد که ۱۹۱ نفر در نتیجه آب و هوای نامساعد فعلی همچنان مفقود هستند.

 

 

ترموود