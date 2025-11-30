خبرگزاری کار ایران
باید روس‌ها را مجبور به مذاکره واقعی کنیم
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که اروپا باید روس‌ها را مجبور به مذاکره واقعی کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که ما باید به مرحله‌ای برسیم که طرف روس، مجبور به مذاکره واقعی شود.

کالاس اظهار داشت: «طرح‌های صلح مورد بحث برای کی‌یف ناعادلانه است و در مقابل روس‌ها بازدارندگی ندارد».

وی توضیح داد: «ما به طرحی نیاز داریم که از حمله مجدد روسیه جلوگیری کند، نه اینکه کار را برای آنها آسان‌تر کنیم».

دیپلمات ارشد اروپایی افزود: «جنوب اروپا در معرض خطر جنگ ترکیبی توسط روسیه قرار دارد».

 

 

