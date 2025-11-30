زاخارووا:
کییف امنیت جهانی را تهدید میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در مورد حمله به زیرساختهای اتحادیه خط لوله خزر گفت کخ همه میدانند که کییف امنیت جهانی را تهدید میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در مورد حمله به زیرساختهای اتحادیه خط لوله خزر گفت کخ همه میدانند که کییف امنیت جهانی را تهدید میکند.
زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «همه از قبل میدانند که این هسته تروریستی نئونازی بینالمللی امنیت جهانی را تهدید میکند.»
زاخارووا افزود که اخراج رئیس دفتر رئیسجمهور اوکراین صرفاً یک ترفند روابط عمومی دیگر از سوی کییف است و تأکید کرد که کل این «باند» باید به عنوان جنایتکار تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.