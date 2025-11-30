خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرسایش عمیق نیروی انسانی در ارتش اسرائیل؛ هشدار درباره فروپاشی توان رزمی

فرسایش عمیق نیروی انسانی در ارتش اسرائیل؛ هشدار درباره فروپاشی توان رزمی
کد خبر : 1720904
لینک کوتاه کپی شد.

گزارش یک رسانه عبری نشان می‌دهد ارتش رژیم صهیونیستی با یکی از جدی‌ترین بحران‌ها در تاریخ جعلی خود مواجه است؛ بحرانی که طی آن هزاران افسر و نظامی قصد ترک خدمت دارند و تمایل جوانان برای پیوستن به خدمت طولانی‌مدت در ارتش به‌شدت کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» نوشت که ارزیابی‌های درون‌سازمانی ارتش اسرائیل از کمبود گسترده افسران حرفه‌ای و افت محسوس کیفیت نیروهای نظامی حکایت دارد؛ وضعیتی که توان ارتش این رژیم برای فعالیت در سقف عملیاتی خود را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

منابع نظامی بخش مهمی از این بحران را نتیجه سیاست‌های غلط رؤسای ستاد در سال‌های گذشته می‌دانند؛ سیاست‌هایی از جمله کاهش گسترده نیرو و کوتاه‌سازی دوره خدمت اجباری که ساختار ارتش را به محیطی «گریزان» تبدیل کرده و شمار زیادی از نیروهای توانمند را به سمت بخش خصوصی سوق داده است. شعبه منابع انسانی ارتش نیز به‌دلیل ناتوانی در به‌روزرسانی سازوکارها و حل معضلات ساختاری، با موجی از انتقادات شدید روبه‌رو شده است.

معاریو در ادامه نوشت که این بحران به نیروهای ذخیره نیز سرایت کرده است؛ نیروهایی که نقش اصلی را در عملیات‌های اخیر برعهده داشتند، اما با روندهای اداری پیچیده و مانع‌تراشی‌های درون ساختار ارتش مواجه شده‌اند؛ مسائلی که فاصله آنان با فرماندهی ارتش را بیش از گذشته افزایش داده است.

افسران سابق ارتش می‌گویند یک فرهنگ سازمانی پیچیده بر ساختار نظامی اسرائیل حاکم است؛ فرهنگی که از شفافیت گریزان است و به‌جای ارائه واقعیت به مسئولان سیاسی، تلاش می‌کند وضعیت را بزک کرده و بهتر از آنچه هست نشان دهد. به‌گفته آنان، این رویکرد مانع شناخت دقیق از شکاف‌های عمیق در بدنه ارتش شده است.

در کنار این مشکلات، ناکارآمدی سامانه‌های فناوری داخلی نیز بحران را تشدید کرده است؛ چراکه این سامانه‌ها حتی اطلاعات به‌روز از وضعیت نیروی انسانی، میزان حضور، تخصص‌ها و توان عملیاتی موجود در واحدها را در اختیار ندارند و همین موضوع برنامه‌ریزی، مدیریت و مواجهه با بحران‌ها را به‌شدت مختل کرده است

برخی مسئولان در تل‌آویو هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت می‌تواند آمادگی رزمی ارتش رژیم را در آینده نزدیک با تهدیدی جدی روبه‌رو کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود