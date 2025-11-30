به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که این کشور حملات رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را شدیدا محکوم می‌کند.

این وزارتخانه روزگذشته -شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امارات متحده عربی تشدید خطرناک تنش‌ها توسط اسرائیل در خاک سوریه و حملاتی که روستاهای استان ریف دمشق را هدف قرار داده است، به شدت محکوم کرده و بر رد قطعی هرگونه نقض حاکمیت سوریه و تهدید امنیت و ثبات آن تاکید می‌کند».

وزارت خارجه امارات همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات فوری را برای توقف حملات مکرر به خاک سوریه و جلوگیری از هرگونه تشدید تنش که می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به خطر بیندازد، انجام دهد.

جمعه گذشته تلویزیون سوریه گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حمله به روستان «بیت جن» در ۵۰ کیلومتری دمشق را آغاز کرده اند و سبب تلفات غیر نظامی شده اند.

بر اساس گزارش، این حملات پس از حادثه‌ای رخ داده است که در آن گروهی از سربازان صهیونیست در حال انجام حمله‌ای به غیرنظامیان سوری بودند که هدف کمین مردم محلی قرار گرفتند.

