به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر ‌خارجه فرانسه «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه را تهدید کرد در صورت نپذیرفتن آتش‌بس با اوکراین با تحریم‌های جدیدی روبرو می‌شود.

‌«ژان-نوئل بارو»، وزیر ‌خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای تهدید کرد ‌رئیس جمهور روسیه باید با آتش‌بس با اوکراین موافقت کند در غیر این صورت مسکو با تحریم‌هایی جدید مواجه خواهد شد.

وی همچنین گفت شورای اتحادیه اروپا احتمالا ۱۸ دسامبر درباره دارایی‌های توقیف شده روسیه در این قاره تصمیم‌گیری خواهد کرد.





انتهای پیام/