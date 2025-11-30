خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هلاکت یک سرکرده‌ ارشد القاعده در حمله پهپاد آمریکایی در یمن

هلاکت یک سرکرده‌ ارشد القاعده در حمله پهپاد آمریکایی در یمن
کد خبر : 1720740
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع امنیتی یمنی ‌تأیید کرد که یکی از سرکردگان برجسته القاعده در حمله پهپادی آمریکا در استان مارب در شرق این کشور کشته شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، یک منبع امنیتی یمنی ‌تأیید کرد که یکی از سرکردگان برجسته القاعده در حمله پهپادی آمریکا در استان مارب در شرق این کشور کشته شده است.

این منبع ‌گفت: «یک پهپاد آمریکایی موتورسیکلتی را که منیر الاهدل، ملقب به ‌ابو الهیجاء الحدیدی‌ را حمل می‌کرد، در منطقه الحصون در وادی عبیده هدف قرار داد که منجر به مرگ فوری او و همراهش شد.»

به گفته این منبع، الاهدل ​​یکی از برجسته‌ترین سرکردگان این سازمان است و در انجام بسیاری از عملیات‌های ‌تروریستی‌ در سال‌های گذشته در استان‌های مختلف یمن دست داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود