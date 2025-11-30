هلاکت یک سرکرده ارشد القاعده در حمله پهپاد آمریکایی در یمن
یک منبع امنیتی یمنی تأیید کرد که یکی از سرکردگان برجسته القاعده در حمله پهپادی آمریکا در استان مارب در شرق این کشور کشته شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، یک منبع امنیتی یمنی تأیید کرد که یکی از سرکردگان برجسته القاعده در حمله پهپادی آمریکا در استان مارب در شرق این کشور کشته شده است.
این منبع گفت: «یک پهپاد آمریکایی موتورسیکلتی را که منیر الاهدل، ملقب به ابو الهیجاء الحدیدی را حمل میکرد، در منطقه الحصون در وادی عبیده هدف قرار داد که منجر به مرگ فوری او و همراهش شد.»
به گفته این منبع، الاهدل یکی از برجستهترین سرکردگان این سازمان است و در انجام بسیاری از عملیاتهای تروریستی در سالهای گذشته در استانهای مختلف یمن دست داشته است.