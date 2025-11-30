ترامپ مادورو را تهدید به استفاده از زور کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ‌در تماس تلفنی با «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، تهدید کرده است که در صورت عدم کناره‌گیری داوطلبانه رئیس‌جمهور ونزوئلا، از زور استفاده خواهد کرد.

پیش از این، نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ترامپ و مادورو هفته گذشته تماس تلفنی داشته‌اند که در آن درباره احتمال دیدار دوجانبه صحبت کرده‌اند، اما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد.

منابع این روزنامه گفتند که این گفت‌وگو اواخر هفته گذشته انجام شده و «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه آمریکا، نیز در آن حضور داشته است.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه افزود که ترامپ به مادورو گفته است که اگر داوطلبانه کناره‌گیری نکند، ایالات متحده گزینه‌های دیگری از جمله استفاده از زور را بررسی خواهد کرد.

انتهای پیام/