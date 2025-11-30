کیم ماموریتهای راهبردی تازهای به نیروی هوایی سپرد
رهبر کرهشمالی مأموریتهای راهبردی تازهای به نیروی هوایی کشورش واگذار کرد و این نیرو را در چارچوب تقویت «بازدارندگی هستهای» به سامانهها و تجهیزات نظامی پیشرفته مجهز ساخت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابعی در سئول و پیونگیانگ روز شنبه اعلام کردند که کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، مأموریتهای راهبردی تازهای برای نیروی هوایی این کشور تعیین کرده و در چارچوب تقویت «بازدارندگی هستهای»، این نیرو را به سامانهها و تجهیزات نظامی پیشرفتهتری مجهز کرده است.
خبرگزاری مرکزی کرهشمالی تصاویری از حضور کیم جونگاون در مراسم ویژهای که به مناسبت سالگرد تأسیس نیروی هوایی ارتش خلق کره در فرودگاه «کالما» برگزار شد، منتشر کرد.
کیم در این مراسم از جایگاه ویژه نظارت، رژه هوایی و برنامههای نمایشی نیروی هوایی را مشاهده کرد و سپس «نشان کیم جونگایل» عالیترین نشان کشور را به این نیرو اعطا کرد.
خبرگزاری «یونهاب» کرهجنوبی نیز گزارش داد که رهبر کرهشمالی در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس نیروی هوایی اعلام کرده است که این نیرو به تجهیزات و داراییهای نظامی راهبردی جدید مجهز شده و مسئولیتهای کلیدی و راهبردی جدیدی برعهده خواهد گرفت.
کیم جونگاون در سخنان خود تأکید کرد: «انتظارات از نیروی هوایی که نقش کلیدی در اجرای بازدارندگی هستهای دارد بسیار بالاست و این نیرو موظف است با قاطعیت کامل با هرگونه فعالیت جاسوسی و تحریک نظامی دشمنان که حریم هوایی کشور را تهدید میکند مقابله کرده و آن را تحت کنترل کامل درآورد.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که کره شمالی برای نخستینبار تمرین «هوا به هوا» با مهمات واقعی را در ماه مه برگزار کرده و در ماه مارس نیز سامانه هشدار زودهنگام و کنترل هوایی ویژه جنگندهها را به نمایش گذاشته بود. به گزارش خبرگزاری «یونهاب»، این اقدامات بخشی از روند مدرنسازی ارتش کرهشمالی محسوب میشود.