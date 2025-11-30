یک کشته در حمله به تانکرهای سوخت در اربیل

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، وزارت داخله اقلیم کردستان عراق شامگاه شنبه اعلام کرد که در حمله‌ای علیه تانکرهای حامل سوخت در شهر اربیل، که شامگاه شنبه رخ داد یک نفر کشته و چند نفر دیگر بر اثر تیراندازی مجروح شدند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد که برخی طرف‌های داخلی و خارجی تلاش دارند این اقلیم را به سمت بی‌ثباتی سوق دهند و آخرین اقدام در این راستا، حمله به میدان گازی «کورمور» با هدف متوقف کردن تولید برق در اقلیم بوده است. به‌گفته این وزارتخانه، پس از این حمله، گروهی از عناصر آشوبگر با تحریک عوامل داخلی و خارجی در منطقه گویر مسیر تانکرهای سوخت و خودروهای شهروندان را مسدود کرده و به سوی رهگذران و مسافران تیراندازی کرده‌اند.

این در حالی است که گروه‌های مسلح عراقی در بیانیه‌ای هرگونه نقش در حمله به تأسیسات دولتی و زیرساخت‌های اقلیم را رد کرده و آمادگی خود را برای مشارکت در تحقیقات مربوط به این حملات اعلام کرده‌اند.

ازسرگیری تولید در میدان کورمور

ساعاتی بعد، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد که با شرکت بهره‌بردار میدان گازی کورمور توافق شده است فعالیت این میدان ظرف چند ساعت آینده از سر گرفته شود تا جریان برق به حالت عادی بازگردد. این تصمیم پس از چند روز توقف تولید در پی حمله اخیر اتخاذ شده است.

میدان کورمور یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین گاز و تولید برق در اقلیم کردستان به‌شمار می‌رود. حمله اخیر بزرگ‌ترین حمله به زیرساخت‌های انرژی اقلیم از زمان سلسله حملات پهپادی ماه ژوئیه است که موجب کاهش تولید نفت به حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز شد.

